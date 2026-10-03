Ο Βαγγέλης Παυλίδης κερδίζει ολοένα και περισσότερο την εκτίμηση των ανθρώπων της Μπενφίκα, οι οποίοι κινούνται ήδη για την ανανέωση του συμβολαίου του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της πορτογαλικής «Record», οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, με τους «αετούς» της Λισαβόνας να επιθυμούν την επέκταση της συνεργασίας με τον διεθνή Έλληνα επιθετικό έως το καλοκαίρι του 2031.

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