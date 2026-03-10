Χαοτικές σκηνές, διαδραματίστηκαν όταν μια Ιρανή ποδοσφαιρίστρια με δάκρυα στα μάτια φαίνεται να σέρνεται μέσα σε ένα λεωφορείο καθώς διαδηλωτές στην Αυστραλία προσπαθούν να εμποδίσουν την γυναικεία ομάδα να αναγκαστεί να επιστρέψει στην πατρίδα της.

Διαδηλωτές «έσπρωξαν» το λεωφορείο και εμπόδισαν προσωρινά την ομάδα να φύγει από το ξενοδοχείο της στη Χρυσή Ακτή το απόγευμα της Τρίτης. Παράλληλα σε πέντε μέλη της ομάδας χορηγήθηκαν ανθρωπιστικές βίζες μετά από παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι παίκτριες φαινόταν να κάνουν ένα σήμα «SOS» με το χέρι, μια κλειστή γροθιά με τον αντίχειρα κάτω από τα δάχτυλα, στο λεωφορείο της ομάδας τους μετά το τέλος της συμμετοχής τους στο Κύπελλο Ασίας την Κυριακή το βράδυ.

Μια ομάδα παικτριών δραπέτευσε από το ξενοδοχείο τους τη Δευτέρα το βράδυ σε μια απελπισμένη προσπάθεια να αποφύγουν την επιστροφή στη χώρα τους, που μαστίζεται από τον πόλεμο, όπου αντιμετωπίζουν διώξεις λόγω της άρνησής τους να τραγουδήσουν τον ιρανικό εθνικό ύμνο, πριν από τον αγώνα με τη Νότια Κορέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, επιπλέον αστυνομικές δυνάμεις θα σταθμεύσουν στο αεροδρόμιο της Γκολντ Κόαστ, έτοιμες να βοηθήσουν οποιαδήποτε άλλα μέλη της ομάδας επιθυμούν να ζητήσουν άσυλο στην Αυστραλία.

Καθώς η ιρανική ομάδα έφευγε από το ξενοδοχείο της, ένα μέλος της φάνηκε να σύρεται στο λεωφορείο από μια συμπαίκτρια του, πριν οι διαδηλωτές, που φώναζαν «σώστε τα κορίτσια μας», μπλοκάρουν το όχημα.

Ένας αστυνομικός δήλωσε στην Daily Mail ότι ένας από τους διαδηλωτές που υποστήριζαν τα μέλη της ομάδας είχε «επιτεθεί» στο λεωφορείο.

Οι διαδηλωτές τελικά διαλύθηκαν και μια αστυνομική συνοδεία του Κουίνσλαντ συνόδευσε το λεωφορείο στο αεροδρόμιο.

Η ομάδα έφτασε αργότερα στην πίσω είσοδο του αεροδρομίου της Γκολντ Κόαστ, με την αστυνομία να αποκλείει έναν δρόμο που οδηγούσε στην περιοχή και να χρησιμοποιεί ελικόπτερο για να παρακολουθεί την κατάσταση, σύμφωνα με το ABC.

Το μήνυμα που φέρεται να ώθησε τις πέντε ποδοσφαιρίστριες να ζητήσουν άσυλο μεταδόθηκε μέσω επαφών της οικογένειας μιας παίκτριας στο Ιράν. Έγραφε: «Πρέπει να μείνετε».

Λίγες ώρες μετά τη λήψη του μηνύματος, οι παίκτριες δραπέτευσαν από το Royal Pines Resort και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές μέρος από την αυστραλιανή αστυνομία.

Ο υπουργός Μετανάστευσης Τόνι Μπερκ επιβεβαίωσε αργότερα ότι στις γυναίκες είχαν χορηγηθεί ανθρωπιστικές βίζες μετά από επείγουσες συζητήσεις μεταξύ των παικτριών και των αυστραλιανών αρχών.

«Θέλουν να καταστήσουν σαφές ότι δεν είναι πολιτικές ακτιβίστριες. Είναι αθλήτριες που θέλουν να είναι ασφαλείς», δήλωσε ο Μπερκ στο News Corp.

Οι πέντε αθλήτριες που ζήτησαν προστασία είναι οι Fatemeh Pasandideh, Zahra Ghanbari, Zahra Sarbali, Atefeh Ramazanzadeh και Mona Hamoudi.

Αναμένεται να παραμείνουν στην Αυστραλία υπό ανθρωπιστική προστασία, η τύχη των υπόλοιπων συμπαικτριών τους παραμένει αβέβαιη.

Η Αυστραλία απέρριψε τις βίζες ορισμένων αξιωματούχων, σύμφωνα με πηγές, αλλά υπήρχαν ανησυχίες ότι οι υπεύθυνοι πίεζαν τις υπόλοιπες παίκτριες να επιστρέψουν στο Ιράν και να μην υποβάλουν αίτηση ασύλου.

Το Υπουργείο Εσωτερικών δεν επιβεβαίωσε τον αριθμό των θεωρήσεων που απορρίφθηκαν για λόγους ασφάλειας ή χαρακτήρα, επικαλούμενο περιορισμούς προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

«Το Υπουργείο Εσωτερικών συνεργάζεται με τις αρχές επιβολής του νόμου και τις υπηρεσίες πληροφοριών για την ακύρωση ή την απόρριψη θεωρήσεων μη πολιτών που αποτελούν κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια της Αυστραλίας», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου σε επίσημη ανακοίνωση.

Οι διαδηλωτές έξω από το Royal Pines Resort την Τρίτη κυμάτιζαν τη σημαία με το λιοντάρι και τον ήλιο, που ήταν η εθνική σημαία του Ιράν πριν από την επανάσταση της χώρας το 1979.

Βίντεο και φωτογραφίες από τον τόπο του συμβάντος δείχνουν δεκάδες υποστηρικτές συγκεντρωμένους κοντά στην είσοδο, καθώς το όχημα προσπαθούσε να αναχωρήσει υπό την επίβλεψη της αστυνομίας.

Σε κάποιο σημείο, ένας άνδρας κάθισε ακριβώς μπροστά από το λεωφορείο σε μια προσπάθεια να το εμποδίσει να αναχωρήσει, αναγκάζοντας τους αστυνομικούς του Κουίνσλαντ να παρέμβουν και να τον απομακρύνουν.

Ένας άλλος ξάπλωσε στο έδαφος, ενώ ενήλικες και παιδιά στάθηκαν και γονάτισαν μπροστά στο όχημα με τα χέρια υψωμένα, μόνο για να απομακρυνθούν.

Πηγές ανέφεραν στο Daily Mail ότι η ομάδα έχει προγραμματίσει να πετάξει για το Σίδνεϊ απόψε πριν φύγει από τη χώρα.

Ακτιβιστές προειδοποίησαν ότι η απόφαση που πρέπει να πάρουν οι υπόλοιπες παίκτριες είναι οδυνηρή.

Οι αθλήτριες φοβούνται σοβαρές τιμωρίες αν επιστρέψουν στην πατρίδα τους και ανησυχούν εξίσου για την ασφάλεια των οικογενειών τους αν παραμείνουν στο εξωτερικό.

Η ασυνήθιστη σειρά γεγονότων ξεκίνησε αφού η ιρανική ομάδα αρνήθηκε να τραγουδήσει τον εθνικό ύμνο της πριν από τον αγώνα με τη Νότια Κορέα νωρίτερα στο τουρνουά.

Η κίνηση αυτή ερμηνεύτηκε ευρέως ως ένδειξη διαμαρτυρίας κατά του καθεστώτος στη χώρα τους.

Μέσα σε λίγες μέρες, οι παίκτριες δέχτηκαν σφοδρή κριτική από την κρατική τηλεόραση του Ιράν, με έναν συντηρητικό σχολιαστή να τις αποκαλεί «προδότριες σε καιρό πολέμου» και να ζητά την αυστηρή τιμωρία τους.

Οι υποστηρικτές και οι ακτιβιστές ανησύχησαν αμέσως ότι οι αθλήτριες θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν σοβαρές συνέπειες αν επέστρεφαν στο Ιράν.

Αυτοί οι φόβοι εντάθηκαν καθώς οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή κλιμακώθηκαν και εμφανίστηκαν αναφορές ότι οι οικογένειες των παικτριών στην πατρίδα τους δέχονταν απειλές.

στο παρασκήνιο, μέλη της ιρανικής κοινότητας της Αυστραλίας άρχισαν να συντονίζουν διακριτικά τις προσπάθειές τους για να βοηθήσουν τις παίκτριες σε περίπτωση που αποφάσιζαν να ζητήσουν άσυλο.

Η ιρανοαυστραλή σύμβουλος Τίνα Κορντροστάμι ταξίδεψε στη Γκολντ Κόαστ και συναντήθηκε με αρκετά μέλη της ομάδας στο λόμπι του ξενοδοχείου.

«Τους είπα, έχουμε ένα σχέδιο για εσάς. Δεν πάμε πουθενά», δήλωσε.

Ωστόσο, οι παίκτριες παρέμεναν βαθιά διχασμένες ως προς το αν θα έπρεπε να προχωρήσουν σε αυτή την κίνηση, φοβούμενες ότι οι ενέργειές τους θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τους συγγενείς τους στο Ιράν.

Μόνο μετά την άφιξη του μηνύματος από την πατρίδα τους, που τις προέτρεπε να παραμείνουν στην Αυστραλία, πήραν την απόφασή τους.

Μέσα σε λίγες ώρες, το σχέδιο τέθηκε σε εφαρμογή. Η ομάδα έφυγε κρυφά από το ξενοδοχείο και μεταφέρθηκε γρήγορα σε ασφαλές μέρος από την αστυνομία.

Ο Μπερκ αποκάλυψε αργότερα ότι η απόφαση για τη χορήγηση ανθρωπιστικής βίζας οριστικοποιήθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης.

Είπε ότι οι αιτήσεις υπογράφηκαν περίπου στις 1:30 π.μ. «Η Αυστραλία έχει αγκαλιάσει την ιρανική γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου», τόνισε ο Μπερκ και συμπλήρωσε: «Αυτές οι γυναίκες είναι εξαιρετικά δημοφιλείς στην Αυστραλία».

Οι δραματικές εξελίξεις εκτυλίχθηκαν με φόντο συγκινητικές σκηνές κατά τη διάρκεια του τουρνουά.

Εκατοντάδες υποστηρικτές περικύκλωσαν το λεωφορείο της ιρανικής ομάδας μετά από έναν αγώνα, φωνάζοντας «σώστε τα κορίτσια μας» και κυματίζοντας σημαίες σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τις παίκτριες.

Ακτιβιστές αναφέρουν ότι η ομάδα βρισκόταν υπό την αυστηρή εποπτεία αξιωματούχων που ταξίδευαν μαζί με την αποστολή.

Ο πρώην αρχηγός της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Αυστραλίας, Κρεγκ Φόστερ, δήλωσε ότι οι αθλήτριες αντιμετώπιζαν σοβαρή πίεση και δεν μπορούσαν να μιλήσουν ελεύθερα με τους υποστηρικτές τους.

«Τις κρατούσαν ομήρους στο ξενοδοχείο τους οι υπεύθυνοι της ιρανικής ομάδας. Δεν μπορούν να μιλήσουν ελεύθερα επειδή απειλούνται», είπε ο Φόστερ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επίσης έλαβε θέση σχετικά με την κατάσταση, προτρέποντας την Αυστραλία να χορηγήσει άσυλο.

«Η Αυστραλία πρέπει να χορηγήσει άσυλο», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. «Οι ΗΠΑ θα τις δεχτούν αν δεν το κάνετε εσείς».

Αργότερα πρόσθεσε ότι είχε μιλήσει με τον πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζε και ότι «πέντε έχουν ήδη τακτοποιηθεί».

Αυτό συνέβη καθώς χθες το βράδυ μαζικές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν την Τεχεράνη με εκρήξεις, ενώ ο Ντ. Τραμπ υποσχέθηκε στον κόσμο ότι ο πόλεμος θα τελειώσει «πολύ σύντομα» και ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ «έχουν ήδη νικήσει».

Ο ουρανός πάνω από την ιρανική πρωτεύουσα λάμπει εν μέσω της τελευταίας κύματος αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων, αποδεικνύοντας ότι η υπόσχεση του Αμερικανού Προέδρου να «προχωρήσει περαιτέρω» ήταν σοβαρή.

Ο Ντ. Τραμπ είχε προηγουμένως επιμείνει ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή είχε «σχεδόν» τελειώσει και ισχυρίστηκε ότι η επιχείρηση που ξεκίνησε πριν από 10 ημέρες ήταν «πολύ μπροστά» από το χρονοδιάγραμμα.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε μάλιστα τη μαζική επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ ως «βραχυπρόθεσμη εκστρατεία» που θα «τελειώσει πολύ γρήγορα».

Ωστόσο, περαιτέρω δηλώσεις πρόδωσαν την προθυμία του κ. Τραμπ να συνεχίσει τον πόλεμο με το Ιράν, καθώς πρόσθεσε: «Έχουμε ήδη κερδίσει από πολλές απόψεις, αλλά δεν έχουμε κερδίσει αρκετά… θα προχωρήσουμε περαιτέρω».

«Θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε ως τεράστια επιτυχία αυτή τη στιγμή… ή θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε περαιτέρω, και θα προχωρήσουμε περαιτέρω. Δεν θα υποχωρήσουμε μέχρι να νικήσουμε τον εχθρό ολοκληρωτικά και αποφασιστικά», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

ΠΗΓΗ: dailymail.co.uk