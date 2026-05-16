Η Χάποελ Τελ-Αβίβ αντιμετώπισε την Μπνέι Ερτζλίγια σε ένα παιχνίδι-παρωδία που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, αφού η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη έμεινε με μόλις έναν (!) διαθέσιμο παίκτη.

Ένα απίστευτο σκηνικό έλαβε χώρα σήμερα στο παρκέ της «Menora Mivtachim Arena» στον αγώνα της Χάποελ με την Μπνέι Ερτζλίγια, καθώς η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη παρατάχθηκε με μόλις πέντε διαθέσιμους παίκτες, εκ των οποίων οι τέσσερις αποβλήθηκαν με φάουλ για να διακοπεί οριστικά το παιχνίδι.

