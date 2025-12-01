Ο αγώνας Άγιαξ-Γκρόνινγκεν, για την 14η αγωνιστική του ολλανδικού πρωταθλήματος, διακόπηκε οριστικά μετά από καπνογόνα που εκτόξευσαν οι οπαδοί του «Αίαντα».

Στο πεντάλεπτο της αναμέτρησης, οι ποδοσφαιριστές αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το γήπεδο, καθώς οι οπαδοί του Άγιαξ πυροδότησαν μια τεράστια ποσότητα καπνογόνων.

Ajax put on a pyro show during their home match against FC Groningen tonight, honoring hooligan Tum, who sadly passed away earlier this month. pic.twitter.com/IBRy8fgW4B — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) November 30, 2025

Μετά από μια καθυστέρηση 43 λεπτών, ο αγώνας συνεχίστηκε, αλλά διήρκεσε μόνο πέντε δευτερόλεπτα. Αμέσως μετά, ρίχτηκαν ξανά πυροτεχνήματα στον αγωνιστικό χώρο, με αποτέλεσμα ο διαιτητής Μπας Νίχουις να στείλει τους ποδοσφαιριστές πίσω στα αποδυτήρια για να διασφαλίσει την ασφάλειά τους.

Genoeg = genoeg… laat een kleine groep relschoppers @AFCAjax niet langer gijzelen De definitieve staking van de wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen vanwege hevig vuurwerk is een dieptepunt waar niemand omheen kan. Ondanks uitgebreide veiligheidsmaatregelen (fouilleren,… pic.twitter.com/Sv0vOyJ0xV — Mehran Pourmiri (@MehranPourmiri) November 30, 2025

Τα καπνογόνα είχαν σκοπό να τιμήσουν τον οπαδό Τίμεν Ρούμπεν Φαν, ο οποίος απεβίωσε στις 19 Νοεμβρίου σε ηλικία 29 ετών. Την περασμένη Πέμπτη, οι οπαδοί τον είχαν ήδη αποχαιρετήσει δίπλα στη Johan Cruijff Arena, αλλά απόψε, ήθελαν να ευαισθητοποιήσουν την κοινή γνώμη για ακόμη μια φορά.

Λίγο μετά τη διακοπή, ο Σύνδεσμος Φιλάθλων του Άγιαξ εξέδωσε ανακοίνωση: «Ο Σύνδεσμος Φιλάθλων του Άγιαξ λυπάται που μια ομάδα οπαδών προκάλεσε τη διακοπή αυτού του αγώνα. Αποστασιοποιούμαστε κατηγορηματικά από οποιαδήποτε ενέργεια που βλάπτει τον σύλλογο, και ιδιαίτερα από μια ενέργεια σαν αυτή, η οποία θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ποδοσφαιριστών και των συναδέλφων οπαδών. Δυστυχώς, οι καλοπροαίρετοι οπαδοί και ο σύλλογος υποφέρουν τώρα ως αποτέλεσμα».

Ακολούθησε ο Άγιαξ, που εξέδωσε επίσης μια σαφή δήλωση: «Ο Άγιαξ θεωρεί ότι αυτό που συνέβη στο γήπεδο απόψε είναι εντελώς σκανδαλώδες. Ζητούμε συγγνώμη από όλους όσους επηρεάστηκαν με οποιονδήποτε τρόπο. Η ασφάλεια των θεατών και των ποδοσφαιριστών έχει τεθεί σε κίνδυνο. Αυτό είναι απαράδεκτο. Παίρνουμε εμφατικά αποστάσεις από αυτή την ανάρμοστη συμπεριφορά. Τα καπνογόνα δεν έχουν θέση στο γήπεδο».

Τα αποτελέσματα της 14ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην ολλανδική Eredivisie έχουν ως εξής:

Τσβόλε-Χέρενφεν 2-1

Εξέλσιορ-Μπρέντα 1-0

Φορτούνα Σιτάρντ-Χεράκλες 1-1

Ναϊμέγκεν-Σπάρτα Ρότερνταμ 3-1

Αϊντχόφεν-Φόλενταμ 3-0

Γκόου Αχεντ Ιγκλς-Ουτρέχτη 2-2

Τέλσταρ-Φέγενορντ 1-2

Τβέντε-Αλκμααρ 1-0

Αγιαξ-Γκρόνινγκεν – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ –

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 14 αγώνες)

Αϊντχόφεν 37

Φέγενορντ 31

Αλκμάαρ 24

Ναϊμέγκεν 24

Ουτρέχτη 21

Άγιαξ 20 -13αγ.

Γκρόνινγκεν 20 -13αγ.

Τβέντε 20

Φορτούνα Σιτάρντ 18

Χέρενφεν 17

Γκόου Αχέντ Ιγκλς 17

Σπάρτα Ρότερνταμ 17

Τσβόλε 16

Εξέλσιορ 16

Φόλενταμ 14

Χέρακλες Αλμέλο 13

Μπρέντα 12

Τέλσταρ 10