Ακόμη ένα παγκόσμιο ρεκόρ, αυτή τη φορά μάλιστα μπροστά στους συμπατριώτες του, πέτυχε ο Μόντο Ντουπλάντις στο Diamond League της Στοκχόλμης.

O Σουηδός σούπερ σταρ του επί κοντώ, αφού εξασφάλισε τη νίκη με άλμα στα 6 μέτρα, τοποθέτησε τον πήχη στα 6,28μ. και χρειάστηκε μόνο μία προσπάθεια για να τον περάσει, κάνοντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ για 12η φορά.

Με το άλμα αυτό, ο 26χρονος Ολυμπιονίκης βελτίωσε το 6,27μ. που είχε κάνει στις 28 Φεβρουαρίου, στο Κλερμόν Φεράν της Γαλλίας (σε κλειστό στίβο) και ανέβασε έτι περισσότερο το δικό του απόλυτο παγκόσμιο ρεκόρ.

Τη δεύτερη θέση του αγώνα πήρε ο Αυστραλός Κέρτις Μάρσαλ με 5,90μ. και την τρίτη ο Ολλανδός Μένο Φλουν με 5,80μ., ενώ ο Εμμανουήλ Καραλής έμεινε στα 5,60μ. και περιορίστηκε στην όγδοη θέση, μαζί με τον Αμερικανό Σαμ Κέντρικς.

