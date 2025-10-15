Η Ντόρτμουντ θέλει να κρατήσει στο ρόστερ της τον Νίκο Σλότερμπεκ, την ώρα που ο Λόταρ Ματέους δηλώνει πως ο 25χρονος διεθνής στόπερ είναι ο κατάλληλος παίκτης για να κάνει δίδυμο με τον Τζόναθαν Τα στο κέντρο της άμυνας της Μπάγερν Μονάχου, ενώ η Λίβερπουλ έχει ξεκινήσει επαφές με τον μάνατζερ του.

Ο Σλότερμπεκ έχει συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2027 και η διοίκηση της Μπορούσια Ντόρτμουντ του προσφέρει νέο πενταετές συμβόλαιο για να τον κρατήσει στο «Signal Iduna Park» έως το καλοκαίρι του 2030.

Η διοίκηση της ομάδας θέλει να τον «δέσει» με το νέο συμβόλαιο, αυξάνοντας τις ετήσιες αποδοχές του από τα πέντε στα οκτώ εκατ. ευρώ, αλλά η εφημερίδα «Bild» αναφέρει πως ο Άρνε Σλοτ έχει εισηγηθεί την απόκτηση του, καθώς τον προτιμά πλέον από τον Μαρκ Γκουέχι της Κρίσταλ Πάλας. Ο Ολλανδός κόουτς ψάχνει για τον αντικαταστάτη του Τζιοβάνι Λεόνι, ο οποίος θα μείνει έως το τέλος του 2026 εκτός γηπέδων, λόγω του σοβαρού τραυματισμού του.