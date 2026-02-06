Με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο διαψεύδει η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Μαρόκου τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για παραίτηση του Βαλίντ Ρεγκραγκί από την τεχνική ηγεσία των «Λιονταριών του Άτλαντα»

«Η ομοσπονδία ποδοσφαίρου του Μαρόκου διαψεύδει κατηγορηματικά ό,τι κυκλοφορεί σε μερικά Μέσα, σχετικά με την παραίτηση του προπονητή της Εθνικής μας, Βαλίντ Ρεγκραγκί» αναφέρει η σχετική λιτή ανακοίνωση.

Υπό τις οδηγίες του Ρεγκραγκί το Μαρόκο κατέλαβε την τέταρτη θέση του Μουντιάλ 2022, ενώ στο τελευταίο Κόπα Άφρικα, το οποίο φιλοξένησε, έφτασε μέχρι τον τελικό, για πρώτη φορά, μετά από 21 χρόνια.