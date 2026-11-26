Πρόβλημα με τον Αλεχάντρο Μπαλντέ στην Μπαρτσελόνα. Ο Ισπανός αριστερός μπακ αποχώρησε με ενοχλήσεις από τη νίκη με 4-1 επί της Σαμπάχ για το Champions League. και οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ότι έχει υποστεί ελαφρύ διάστρεμμα στη δεξιά ποδοκνημική.

Οι Καταλανοί ανέφεραν ότι δεν έχει τεθεί εκτός από το παιχνίδι της Κυριακής απέναντι στην Ντεπορτίβο, ωστόσο η συμμετοχή του είναι αμφίβολη.

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