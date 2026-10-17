Διπλό ήταν το πλήγμα για την Ντόρτμουντ στο Βερολίνο, καθώς έμεινε στο 0-0 με την Ουνιόν για την 6η αγωνιστική της Bundesliga και είδε τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να αποχωρεί τραυματίας, λίγα λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο.

Οι Βεστφαλοί είχαν την κατοχή στο πρώτο ημίχρονο, χωρίς όμως να τη μετατρέψουν σε ουσιαστική απειλή. Η Ουνιόν έκλεισε αποτελεσματικά τους χώρους και ολοκλήρωσε το πρώτο μέρος με περισσότερες τελικές προσπάθειες.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr