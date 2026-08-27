Η FIBA ενημέρωσε τους φίλους του μπάσκετ ότι από σήμερα τίθενται στη διάθεση του κοινού τα εισιτήρια για την τελικά φάση του Μουντομπάσκετ 2027, που θα διεξαχθεί στα γήπεδα του Κατάρ, με τη δεύτερη φάση διάθεσης να ξεκινάει από σήμερα.

Αντίστροφα μετράμε για το Μουντομπάσκετ του 2023, που θα διεξαχθεί από τις 27 Αυγούστου έως τις 12 Σεπτεμβρίου στο Κατάρ, με τη FIBA να ανακοινώνει ότι από σήμερα οι φίλοι του μπάσκετ θα μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους διαδικτυακά και αναμένεται να γίνει πραγματική… μάχη για ένα «μαγικό» εισιτήριο για την τελική φάση της διοργάνωσης.

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