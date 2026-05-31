Ευχάριστα ήταν τα νέα στην Μπαρτσελόνα εν όψει του αποψινού αγώνα με τη Βαλένθια (31/5, 20:00), καθώς ο Γουίλ Κλάιμπερν ξεπέρασε το πρόβλημα καρδιακής αρρυθμίας του και τέθηκε στη διάθεση των Καταλανών για τα εναπομείναντα παιχνίδια της ACB.

Σημαντικά ήταν τα νέα με την κατάσταση του Γουίλ Κλάιμπερν που τέθηκε νοκ-άουτ πριν από περίπου ένα μήνα, έπειτα από ένα επεισόδιο καρδιακής αρρυθμίας, που τον ανάγκασε να παραμείνει στα «πιτς» και να παρακολουθείται καθημερινά από το ιατρικό επιτελείο των «Μπλαουγκράνα».

