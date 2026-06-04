Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος διαζυγίου επισημοποιήθηκε. Ο Αντόνιο Κόντε δεν είναι πλέον προπονητής της Νάπολι και οι «Παρτενοπέι» ανακοίνωσαν επίσημα την επίτευξη συμφωνίας με τον Ιταλό τεχνικό και το επιτελείο του για αποχώρηση πριν από τη λήξη των συμβολαίων τους.

Κατά τη διάρκεια των δύο σεζόν του στο τιμόνι ο Κόντε οδήγησε τη Νάπολι στο τέταρτο πρωτάθλημά της, στις 23 Μαΐου 2025 και στο Ιταλικό Σούπερ Καπ, στις 22 Δεκεμβρίου.

«Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον προπονητή και την τεχνική του ομάδα για την εξαιρετική τους δουλειά. Τους ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για το μέλλον και για τις επερχόμενες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν στην καριέρα τους. Ευχαριστούμε, κόουτς!», αναφέρει η ανακοίνωση.

Η Νάπολι αναμένεται να στραφεί στον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, ο οποίος απολύθηκε πρόσφατα από τη Μίλαν.