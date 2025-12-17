Tην απόφασή του να τερματίσει τη συνεργασία του με τον Χουάν Κάρλος Φερέρο, ο οποίος ήταν προπονητής του τα τελευταία επτά χρόνια, ανακοίνωσε ο Κάρλος Αλκαράθ.

Ο επικεφαλής της παγκόσμιας κατάταξης στη σχετική ανάρτησή του έκανε λόγο για «συναινετικό διαζύγιο».

«Είναι πολύ δύσκολο για μένα να γράψω αυτήν την ανάρτηση. Μετά από περισσότερα από επτά χρόνια μαζί, ο Χουάνκι και εγώ αποφασίσαμε να τερματίσουμε την κοινή μας ιστορία ως προπονητής και παίκτης.

Σε ευχαριστώ που έκανες τα παιδικά μου όνειρα σε πραγματικότητα», έγραψε ο Αλκαράθ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε μια ανάρτηση που συνοδευόταν από φωτογραφίες του να αγκαλιάζει τον Φερέρο, ο οποίος ήταν ο ίδιος πρώην Νο. 1 στον κόσμο.