Tην απόφασή του να τερματίσει τη συνεργασία του με τον Χουάν Κάρλος Φερέρο, ο οποίος ήταν προπονητής του τα τελευταία επτά χρόνια, ανακοίνωσε ο Κάρλος Αλκαράθ.
Ο επικεφαλής της παγκόσμιας κατάταξης στη σχετική ανάρτησή του έκανε λόγο για «συναινετικό διαζύγιο».
«Είναι πολύ δύσκολο για μένα να γράψω αυτήν την ανάρτηση. Μετά από περισσότερα από επτά χρόνια μαζί, ο Χουάνκι και εγώ αποφασίσαμε να τερματίσουμε την κοινή μας ιστορία ως προπονητής και παίκτης.
Σε ευχαριστώ που έκανες τα παιδικά μου όνειρα σε πραγματικότητα», έγραψε ο Αλκαράθ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε μια ανάρτηση που συνοδευόταν από φωτογραφίες του να αγκαλιάζει τον Φερέρο, ο οποίος ήταν ο ίδιος πρώην Νο. 1 στον κόσμο.
Es muy difícil para mí escribir este post… Tras más de siete años juntos, Juanki y yo hemos decidido poner fin a nuestra etapa juntos como entrenador y jugador.
Gracias por haber hecho de sueños de niño, realidades. Empezamos este camino cuando apenas era un chaval, y durante… pic.twitter.com/D4GSxYsZUY
