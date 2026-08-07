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Συγκλονίζει τον χώρο του ποδοσφαίρου η είδηση, που έρχεται από την Ουγκάντα, καθώς το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης (5/8), η ομάδα της SC Villa γνωστοποίησε τον θάνατο του 27χρονου αρχηγού της, Ντέιβιντ Οβόρι.

Γεννηθείς το 1998, ο Οβόρι ήταν διεθνής με την Εθνική ομάδα της χώρας (σσ Ουγκάντα) και έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από ομάδα αγνώστων, την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι του.

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