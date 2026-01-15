Στο εδώλιο του κατηγορημένου θα καθίσει τελικά στη Γαλλία ο Ολυμπιονίκης της κολύμβησης, Γιανίκ Ανιέλ, , αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για βιασμό της κόρης του πρώην προπονητή του, η οποία ήταν 13 ετών την περίοδο που φέρονται να συνέβησαν τα γεγονότα, μετά την απόρριψη της έφεσής του την Πέμπτη.

Τον περασμένο Μάιο, ανακριτής στη Μιλούζ της ανατολικής Γαλλίας είχε αποφασίσει την παραπομπή του 33χρονου πρώην πρωταθλητή σε ποινικό δικαστήριο, για τη συγκεκριμένη υπόθεση που φέρεται να εκτυλίχθηκε το 2016.

Ο Ανιέλ, ο οποίος από την πρώτη στιγμή υποστήριζε πως επρόκειτο για συναινετική και ρομαντική σχέση, προσέφυγε κατά της απόφασης, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Το δικαστήριο έκρινε ότι υπάρχουν επαρκή επιβαρυντικά στοιχεία και άναψε το «πράσινο φως» για τη διεξαγωγή της δίκης, με κατηγορίες που αφορούν βιασμό και σεξουαλική επίθεση. Υπενθυμίζεται ότι ο Γιανίκ Ανιέλ συγκαταλέγεται στους κορυφαίους κολυμβητές στην ιστορία της Γαλλίας, έχοντας κατακτήσει δύο χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012 (200μ. ελεύθερο και 4×100μ. σκυταλοδρομία), ενώ το 2013 στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στα ίδια αγωνίσματα.

Ο πρώην κολυμβητής, τελεί υπό δικαστική εποπτεία από τον Δεκέμβριο του 2021, αντιμετωπίζοντας ποινή φυλάκισης είκοσι ετών.

Τα φερόμενα περιστατικά έλαβαν χώρα στη Μιλούζ, καθώς και στο εξωτερικό, στην Ταϊλάνδη (όπου ο σύλλογος της Μιλούζ διοργανώνει τακτικά προπονητικά καμπς) και στο Ρίο ντε Τζανέιρο, πόλη που διοργάνωσε τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016.

Η έρευνα ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2021 μετά από καταγγελία που υπέβαλε η νεαρή γυναίκα – επίσης μέλος του συλλόγου εκείνη την εποχή, και η οποία έκτοτε έχει εγκαταλείψει την κολύμβηση. Ο Ανιέλ κατηγορήθηκε επίσημα πέντε μήνες αργότερα, στις 11 Δεκεμβρίου 2021.

Μετά από 48 ώρες κράτησης από την αστυνομία, «ομολόγησε τις πράξεις για τις οποίες κατηγορήθηκε, παρόλο που έχει προβλήματα μνήμης σχετικά με ορισμένους από τους βιασμούς», εξήγησε η τότε εισαγγελέας, Ρου-Μοριζό.

Ο κολυμβητής αρνήθηκε πάντα οποιονδήποτε έλεγχο που μπορεί να είχε πάνω στο νεαρό κορίτσι. Ωστόσο, η Ρου-Μοριζό θεώρησε τις πράξεις ως «βιασμό και σεξουαλική επίθεση λόγω της διαφοράς ηλικίας» και «γνήσιο ψυχολογικό καταναγκασμό».