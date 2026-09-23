Ο θάνατος του Ντιέγκο Μαραντόνα ήταν αιφνίδιος, χωρίς σημάδια παρατεταμένης αγωνίας, ενώ δεν μπορεί να αποκλειστεί ως αιτία και η νόσος covid-19, υποστήριξε ο ιατροδικαστής Πάμπλο Φεράρι, ο τελευταίος μάρτυρας που κατέθεσε για λογαριασμό της υπεράσπισης στη δίκη που διεξάγεται στο Σαν Ισίδρο για τα αίτια του θανάτου του θρυλικού Αργεντινού.

Πρόκειται για ένα εντελώς καινούργιο επιχείρημα, που δεν είχε ακουστεί ποτέ πριν, ούτε στη νεκροψία του 2020 ούτε στις 43 προηγούμενες συνεδριάσεις της τρέχουσας δίκης. Ο Φεράρι, επίσημος πραγματογνώμονας της δικαιοσύνης του Σαν Ισίδρο, είχε κληθεί το 2025 από την υπεράσπιση του βασικού κατηγορούμενου, του νευροχειρουργού Λεοπόλδο Λούκε, να διεξαγάγει τη δική του ανάλυση για τον θάνατο του «Ντιεγκίτο».

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