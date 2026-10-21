Η δίκη για τα αίτια και τις συνθήκες του θανάτου του Ντιέγκο Μαραντόνα μπαίνει στην τελική ευθεία. Η υπεράσπιση ζητά την αθώωση του ψυχολόγου Κάρλος Ντίαζ και της ψυχιάτρου Αγκουστίνα Κοσάτσοφ, τους οποίους οι δικηγόροι τους περιγράφουν είτε ως άσχετους με τον θάνατο, είτε ως ανίσχυρους στη λήψη αποφάσεων, είτε ως παραπληροφορημένους.

Ο Ντίαζ, ειδικός σε θέματα εθισμών, είναι μοναδική περίπτωση στη δίκη που τρέχει από τον Απρίλιο εναντίον της ιατρικής ομάδας για πιθανή αμέλεια. Ο Μαραντόνα πέθανε τον Νοέμβριο του 2020 στη διάρκεια νοσηλείας στο σπίτι, μετά από νευροχειρουργική επέμβαση.

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