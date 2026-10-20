Στην τελική ευθεία των αγορεύσεων της υπεράσπισης εισήλθε την Τρίτη (20/10) η δίκη για τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα, με τον συνήγορο του ψυχολόγου Κάρλος Ντίας να ζητά την αθώωση του εντολέα του. Η υπόθεσή του προκαλεί διαφωνίες, καθώς οι εμπλεκόμενες πλευρές έχουν διαφορετικές εκτιμήσεις για τον ρόλο που διαδραμάτισε τις τελευταίες ημέρες της ζωής του Αργεντινού θρύλου του ποδοσφαίρου.

«Οι κατήγοροι δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν ούτε ως προς την κατηγορία που αποδίδεται στον Κάρλος Ντίας ούτε ως προς τους λόγους για τους οποίους θα έπρεπε να λογοδοτήσει για τον θάνατο του Μαραντόνα. Αυτό είναι ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία αυτής της δίκης», υποστήριξε ο δικηγόρος του, Λουσιάνο Ζορίγια.

Ο 34χρονος Ντίας, ειδικός στις εξαρτήσεις, είχε αναλάβει να συνδράμει τον Μαραντόνα κατά τον τελευταίο μήνα της ζωής του, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2020, με στόχο να τον βοηθήσει να διακόψει την κατανάλωση αλκοόλ και τη χρήση ψυχοτρόπων ουσιών.

Αποτελεί ένα από τα μέλη της ιατρικής και υποστηρικτικής ομάδας που δικάζονται εδώ και έξι μήνες για ενδεχόμενες παραλείψεις οι οποίες μπορεί να συνέβαλαν στον θάνατο του σπουδαίου ποδοσφαιριστή. Ο Μαραντόνα νοσηλευόταν κατ’ οίκον, προκειμένου να αναρρώσει έπειτα από μια επέμβαση νευροχειρουργικής φύσεως που δεν θεωρούνταν ιδιαίτερα σοβαρή.

Η εισαγγελική αρχή έχει ζητήσει ποινές φυλάκισης από τέσσερα έως 12 χρόνια για έξι από τους επτά κατηγορουμένους. Από την πλευρά τους, οι πολιτικώς ενάγοντες —μεταξύ των οποίων τα παιδιά και οι αδελφές του Μαραντόνα— έχουν ζητήσει ποινές που φτάνουν έως και τα 16 χρόνια.

Η περίπτωση του Ντίας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι προτάσεις για την ποινή του διαφέρουν σημαντικά. Η εισαγγελία έχει ζητήσει πέντε χρόνια φυλάκισης, όπως και δύο ακόμη πλευρές της πολιτικής αγωγής. Αντίθετα, ο δικηγόρος ενός από τους γιους του Μαραντόνα έχει ζητήσει ποινή 12 ετών, ενώ δύο άλλες πλευρές έχουν ταχθεί υπέρ της πλήρους απαλλαγής του.

Ο συνήγορός του, Λουσιάνο Ζορίγια, επισήμανε ότι οι θέσεις των διαδίκων σχετικά με τον ρόλο του πελάτη του είναι αντιφατικές και αλληλοαποκλείονται. «Όταν δεν υπάρχει βεβαιότητα, υπάρχει αμφιβολία. Και όταν υπάρχει αμφιβολία, υπάρχει αθώωση», τόνισε.

Από την πλευρά του, ο δεύτερος δικηγόρος του, Ντιέγκο Ολμέδο, υπογράμμισε ότι ο Ντίας δεν ήταν γιατρός, νοσηλευτής ή ακτινολόγος, αλλά ψυχολόγος. Όπως ανέφερε, προσλήφθηκε με συγκεκριμένο σκοπό: να βοηθήσει τον Μαραντόνα να μην καταναλώνει αλκοόλ και να μη χρησιμοποιεί ναρκωτικές ουσίες.

«Ο Μαραντόνα πέθανε χωρίς να έχει αλκοόλ ή ναρκωτικές ουσίες στο αίμα του», δήλωσε, επικαλούμενος τις τοξικολογικές εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά τον θάνατό του. «Ο θάνατος ήταν αποτέλεσμα ιατρικών ζητημάτων που ξεπερνούσαν τις αρμοδιότητες του Κάρλος Ντίας. Είναι ψυ-χο-λό-γος», ανέφερε χαρακτηριστικά, επιμένοντας ότι, λόγω της ειδικότητας και του ρόλου του, δεν είχε καμία δυνατότητα να αποτρέψει τον θάνατο του Αργεντινού.

Ο Ολμέδο απάλλαξε επίσης τον εντολέα του από την ευθύνη για την επιλογή της κατ’ οίκον ανάρρωσης του Μαραντόνα, μια απόφαση που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Όπως εξήγησε, ο Ντίας δεν συμμετείχε στη συνάντηση κατά την οποία αποφασίστηκε η συγκεκριμένη λύση. Παράλληλα, επικαλέστηκε τη νομοθεσία περί ψυχικής υγείας, σύμφωνα με την οποία δεν επιτρέπεται ο εγκλεισμός ενός ασθενούς παρά τη θέλησή του, εκτός εάν υπάρχει άμεσος κίνδυνος.

Ο Ντιέγκο Μαραντόνα πέθανε σε ηλικία 60 ετών από καρδιοαναπνευστική ανακοπή σε συνδυασμό με πνευμονικό οίδημα. Είχε εντοπιστεί νεκρός στο κρεβάτι του, σε κατοικία στην περιοχή Τίγκρε, βόρεια του Μπουένος Άιρες, την οποία είχε νοικιάσει για την περίοδο της ανάρρωσής του.

Οι αγορεύσεις της υπεράσπισης αναμένεται να ολοκληρωθούν έως την Πέμπτη (22/10), ενώ η έκδοση της απόφασης θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία.