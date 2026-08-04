Η UEFA σκέφτεται να θεσπίσει δικό της μουντιάλ όπως αποκαλύπτουν οι «Times» με στόχο να πλήξει τη FIFA και τον πρόεδρό της Τζιάνι Ινφαντίνο με τον οποίο είναι σε κόντρα το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Παρότι ο επικεφαλής της Διεθνούς Ομοσπονδίας απέσυρε το σχέδιο για πώληση μεριδίων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, δεν έπαψε να υφίσταται η διαμάχη με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία και άλλες συνομοσπονδίες, οι οποίες, σύμφωνα με δημοσίευμα των «Times», σκέφτονται να φέρουν αλλαγές με τη δημιουργία διοργάνωσης αντίστοιχης του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

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