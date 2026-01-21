Ο Ντάβιντε Φρατέζι δεν είναι στα πλάνα του Κριστιάν Κίβου για την βασική ενδεκάδα της Ίντερ και με δεδομένο ότι έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028 αναμένεται να αποχωρήσει από τους «νερατζούρι».

Η Ρόμα διαπραγματεύεται για τον 25χρονο Ιταλό διεθνή, την ώρα που και η Νότιγχαμ Φόρεστ φαίνεται να μπαίνει δυναμικά στην διεκδίκησή του.

Σύμφωνα με το «Tuttomercato» έχει πρόταση από την Ρόμα για να επιστρέψει στην πόλη που γεννήθηκε και στην ομάδα, στις ακαδημίες της οποίας έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα, με πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας, με τους «τζιαλορόσι» να προσφέρουν 12 εκατ. ευρώ.

Την ίδια ώρα η Νότιγχαμ, που θέλει επίσης να τον αποκτήσει στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, ανέβασε την προσφορά της στα 20 εκατ. ευρώ.