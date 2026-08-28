Οι αλλαγές στο ρόστερ της Άστον Βίλα είναι πολλές και μέσα σε αυτές συγκαταλέγεται και η αποχώρηση του πρώτου σκόρερ των «Βίλανς» στην ιστορία της Premier League. Ο Ουνάι Έμερι, επιβεβαίωσε την αποχώρηση του Όλι Γουότκινς και αποκάλυψε ότι ο επιθετικός ζήτησε συγνώμη επειδή έθεσε τον εαυτό του εκτός από το εναρκτήριο παιχνίδι της ομάδας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των βρετανικών ΜΜΕ, ο Άγγλος επιθετικός αναμένεται να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στην Αλ Χιλάλ της Saudi Pro League έναντι 50 εκατ. λιρών (67 εκατ. δολαρίων), με την Άστον Βίλα να είναι έτοιμη να αποκτήσει τον επιθετικό της Τσέλσι, Νίκολας Τζάκσον, ως αντικαταστάτη του.

Ο Γουότκινς απουσίασε από τη συντριβή της Άστον Βίλα με 4-0 από την Μπράιτον στην πρεμιέρα της Premier League. Ο Γουότκινς αποχωρεί ως ο κορυφαίος σκόρερ της Άστον Βίλα στην Premier League, έχοντας σημειώσει 91 γκολ, ενώ συνολικά πέτυχε 108 τέρματα από τότε που μεταγράφηκε από την Μπρέντφορντ το 2020 έναντι 28 εκατ. λιρών.

«Μας είπε μετά το παιχνίδι με την Μπράιτον ότι λυπόταν και ότι είχε κάνει ένα λάθος. Είχε άδικο, αλλά το αποδεχθήκαμε. Το ίδιο και οι παίκτες. Η αφοσίωση και η συμπεριφορά του ήταν φανταστικές. Είναι ένας φανταστικός άνθρωπος – ένας φανταστικός άνθρωπος, ακόμη περισσότερο απ’ ό,τι παίκτης. Του είπα “αντίο” με μια μεγάλη αγκαλιά και με λίγα δάκρυα. Τώρα ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο εδώ, με τον Νίκολας Τζάκσον», δήλωσε ο Έμερι.

Ο Γουότκινς είναι ο τελευταίος σημαντικός παίκτης που αποχωρεί από τη Βίλα, η οποία υποδέχεται τη Δευτέρα (31/8) την κάτοχο του τίτλου Άρσεναλ, στο πλαίσιο ενός κύματος αποχωρήσεων από τον σύλλογο κατά τη διάρκεια της θερινής μεταγραφικής περιόδου. Σύμφωνα με δημοσιεύματα κι ο τερματοφύλακας Εμιλιάνο Μαρτίνες αναμένεται να μετακινηθεί στην Τσέλσι.

Ο Έμερι, ωστόσο, υπερασπίστηκε τη μεταγραφική στρατηγική του συλλόγου, τονίζοντας ότι ήταν απαραίτητο να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις. «Πήραμε αποφάσεις επειδή είναι καλό για τον σύλλογο. Φυσικά, δεν θέλουμε να είμαστε ένας σύλλογος που πουλάει παίκτες, αλλά η ευθύνη είναι εκεί. Είναι τρελό ποσό για κάποιον 30 ετών και 50 εκατομμύρια λίρες», είπε αναφερόμενος στον Έζρι Κόνσα που είναι 28 ετών και συνέχισε:

«Ο τρόπος με τον οποίο εξελιχθήκαμε την τελευταία χρονιά με κάποιους παίκτες και το πώς μπορούμε τώρα να πουλήσουμε ορισμένους από αυτούς είναι απολύτως η σωστή απόφαση. Πρέπει να αναδιαμορφώσουμε την ομάδα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Οι φίλαθλοι πρέπει να αποδεχθούν τον τρόπο μας και το γιατί παίρνουμε κάποιες αποφάσεις».

Η Βίλα συνέχισε τη διαδικασία αναδόμησης της ομάδας αποκτώντας ως ελεύθερο τον πρώην μέσο της Μπάγερν Μονάχου, Λέον Γκορέτσκα, μετά την αποχώρηση του διεθνούς Γερμανού από τους πρωταθλητές της Bundesliga στο τέλος της περασμένης σεζόν. Ο 31χρονος κατέκτησε επτά πρωταθλήματα Bundesliga και το Champions League κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην Μπάγερν. «Είναι νικητής», δήλωσε ο Έμερι. «Είναι ένας πολύ ανταγωνιστικός παίκτης, ένας καλός παίκτης για να προσθέσουμε στο ρόστερ μας».