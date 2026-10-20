Μπορεί η Χάιντουκ Σπλίτ να νίκησε 2-1 τον Άγιαξ, στην πρεμιέρα των αγώνων της στη League Phase του Conference League στο Στάδιο Πόλγιουντ, όμως ο αγώνας στιγματίστηκε από σειρά γεγονότων, που ακόμη ερευνώνται από τις Αρχές στην Κροατία.

Ας δούμε το χρονικό των γεγονότων, για τα οποία τόσο η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Κροατίας, όσο και η Χάιντουκ, ζήτησαν συγγνώμη από την ομάδα της Ολλανδίας, αλλά και από την UEFA.

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