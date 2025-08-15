Ο πρόεδρος της Σαμσουνσπόρ, Γιουκσέλ Γιλντιρίμ, την οποία θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στα playoffs του Europa League (21 και 28/8) είχε προαναγγείλει τέσσερις μεταγραφές και σήμερα (15/8), η τουρκική ομάδα ανακοίνωσε τους δύο πρώτους.

Η τουρκική ομάδα απέκτησε τον Πορτογάλο δημιουργικό μέσο, Αφόνσο Σόουζα από τη Λεχ Πόζναν, καταβάλλοντας ποσό που εκτιμάται στα 3 εκατ. ευρώ.

Ο 24χρονος υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο και έρχεται με την «ταμπέλα» του κορυφαίου μέσου στο περσινό πολωνικό πρωτάθλημα, όπου πανηγύρισε την κατάκτηση του τίτλου. Σημειώνεται ότι στο ξεκίνημα του καλοκαιριού είχε ακουστεί έντονα για την ΑΕΚ.

Παράλληλα, οι Τούρκοι ανακοίνωσαν την προσθήκη του Κροάτη αμυντικού, Τόνι Μπορέβκοβιτς. Ο 27χρονος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3+1 ετών και αναμένεται να ενισχύσει την αμυντική γραμμή της ομάδας.