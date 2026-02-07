Σοβαρή υποψηφιότητα για την έξοδο στην Ευρώπη έχει θέσει η Μπρέντφορντ, η οποία συνεχίζει τις εξαιρετικές εμφανίσεις στην εφετινή Πρέμιερ Λιγκ.
Οι «σφήκες» πέτυχαν το Σάββατο σπουδαία νίκη με 3-2 σκορ επί της Νιούκαστλ στο «Σεντ Τζέιμς Πάρκ» της Νιούκαστλ και έπιασαν στην έκτη θέση της κατάταξης την περσινή πρωταθλήτρια Λίβερπουλ, η οποία την Κυριακή φιλοξενεί τη Μάντσεστερ Σίτι, στο μεγάλο ντέρμπι της 25ης αγωνιστικής.
Το γκολ του Ουαταρά στο 85΄ ήταν αυτό που έδωσε τη νίκη στους φιλοξενούμενους, οι οποίοι την περασμένη εβδομάδα είχαν κάνει κι άλλο μεγάλο «διπλό», επί της Άστον Βίλα.
Αναλυτικά τ’ αποτελέσματα της 25ης αγωνιστικής:
Λιντς-Νότιγχαμ Φόρεστ 3-1
(26′ Μπογκλ, 30′ Οκαφόρ, 49′ Κάλβερτ-Λιούιν – 86′ Λούκα)
Μάντσεστερ Γ.-Τότεναμ 2-0
(37′ Μπεμό, 81′ Φερνάντες)
Άρσεναλ-Σάντερλαντ 3-0
(42′ Θουμπιμέντι, 66′, 90’+ Γκιοκέρες)
Μπόρνμουθ-Άστον Βίλα 1-1
(55′ Ράγιαν – 22′ Ρότζερς)
Μπέρνλι-Γουέστ Χαμ 0-2
(13′ Σάμερβιλ, 26′ Καστεγιάνος)
Φούλαμ-Έβερτον 1-2
(18′ αυτ. Μικολένκο – 76′ Ντιούσμπερι-Χολ, 83’αυτ. Λένο)
Γουλβς-Τσέλσι 1-3
(54′ Αροκοντάρε-13’πεν., 35’πεν. 38′ Πάλμερ)
Νιούκαστλ-Μπρέντφορντ 2-3
(24′ Μπότμαν, 79’πεν. Γκιμαράες – 37′ Γιάνελτ, 45+2’πεν. Τιάγκο, 85′ Ουαταρά)
Μπράιτον-Κρίσταλ Πάλας 8/2
Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Σίτι 8/2
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 25 αγώνες)
Άρσεναλ 56
Μάντσεστερ Σίτι 47 -24αγ.
Άστον Βίλα 47
Μάντσεστερ Γ. 44
Τσέλσι 43
Λίβερπουλ 39 -24αγ.
Μπρέντφορντ 39
Έβερτον 37
Σάντερλαντ 36
Φούλαμ 34
Μπόρνμουθ 34
Νιούκαστλ 33
Μπράιτον 31 -24αγ.
Τότεναμ 29
Κρίσταλ Πάλας 29 -24αγ.
Λιντς 29
Νότιγχαμ Φόρεστ 26
Γουέστ Χαμ 23
Μπέρνλι 15
Γουλβς 8