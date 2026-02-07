Σοβαρή υποψηφιότητα για την έξοδο στην Ευρώπη έχει θέσει η Μπρέντφορντ, η οποία συνεχίζει τις εξαιρετικές εμφανίσεις στην εφετινή Πρέμιερ Λιγκ.

Οι «σφήκες» πέτυχαν το Σάββατο σπουδαία νίκη με 3-2 σκορ επί της Νιούκαστλ στο «Σεντ Τζέιμς Πάρκ» της Νιούκαστλ και έπιασαν στην έκτη θέση της κατάταξης την περσινή πρωταθλήτρια Λίβερπουλ, η οποία την Κυριακή φιλοξενεί τη Μάντσεστερ Σίτι, στο μεγάλο ντέρμπι της 25ης αγωνιστικής.

Το γκολ του Ουαταρά στο 85΄ ήταν αυτό που έδωσε τη νίκη στους φιλοξενούμενους, οι οποίοι την περασμένη εβδομάδα είχαν κάνει κι άλλο μεγάλο «διπλό», επί της Άστον Βίλα.

Αναλυτικά τ’ αποτελέσματα της 25ης αγωνιστικής:

Λιντς-Νότιγχαμ Φόρεστ 3-1

(26′ Μπογκλ, 30′ Οκαφόρ, 49′ Κάλβερτ-Λιούιν – 86′ Λούκα)

Μάντσεστερ Γ.-Τότεναμ 2-0

(37′ Μπεμό, 81′ Φερνάντες)

Άρσεναλ-Σάντερλαντ 3-0

(42′ Θουμπιμέντι, 66′, 90’+ Γκιοκέρες)

Μπόρνμουθ-Άστον Βίλα 1-1

(55′ Ράγιαν – 22′ Ρότζερς)

Μπέρνλι-Γουέστ Χαμ 0-2

(13′ Σάμερβιλ, 26′ Καστεγιάνος)

Φούλαμ-Έβερτον 1-2

(18′ αυτ. Μικολένκο – 76′ Ντιούσμπερι-Χολ, 83’αυτ. Λένο)

Γουλβς-Τσέλσι 1-3

(54′ Αροκοντάρε-13’πεν., 35’πεν. 38′ Πάλμερ)

Νιούκαστλ-Μπρέντφορντ 2-3

(24′ Μπότμαν, 79’πεν. Γκιμαράες – 37′ Γιάνελτ, 45+2’πεν. Τιάγκο, 85′ Ουαταρά)

Μπράιτον-Κρίσταλ Πάλας 8/2

Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Σίτι 8/2

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 25 αγώνες)

Άρσεναλ 56

Μάντσεστερ Σίτι 47 -24αγ.

Άστον Βίλα 47

Μάντσεστερ Γ. 44

Τσέλσι 43

Λίβερπουλ 39 -24αγ.

Μπρέντφορντ 39

Έβερτον 37

Σάντερλαντ 36

Φούλαμ 34

Μπόρνμουθ 34

Νιούκαστλ 33

Μπράιτον 31 -24αγ.

Τότεναμ 29

Κρίσταλ Πάλας 29 -24αγ.

Λιντς 29

Νότιγχαμ Φόρεστ 26

Γουέστ Χαμ 23

Μπέρνλι 15

Γουλβς 8