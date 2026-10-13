Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Λανς με 2-0 και διπλασίασε τις νίκες της στη League Phase του Champions League. Ιστορική βραδιά και για τη Σαμπάχ, η οποία επικράτησε με το ίδιο σκορ της Σλάβια Πράγας και πανηγύρισε την πρώτη της νίκη σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης.

Με τους Φώτη Ιωαννίδη και Γιώργο Βαγιαννίδη να παραμένουν στον πάγκο καθόλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, η Σπόρτινγκ πήρε το εκτός έδρας τρίποντο απέναντι στη Λανς, χάρη στα γκολ των Σουάρεζ και Ντουμπιά.

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