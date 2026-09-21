Τρία γκολ σε διάστημα μόλις οκτώ λεπτών στο δεύτερο ημίχρονο έκριναν το μεγάλο ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής της Ligue 1 στο «Βελοντρόμ», όπου η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε 2-1 της Μαρσέιγ και έφυγε με σπουδαίο «διπλό» από τη Μασσαλία.

Οι Παριζιάνοι βρήκαν δύο φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα στο καθοριστικό αυτό διάστημα και πήραν μια νίκη μεγάλης σημασίας, αφήνοντας τη Μαρσέιγ σε βαθιά αγωνιστική κρίση. Η ομάδα της Μασσαλίας παραμένει χαμηλά στη βαθμολογία, έχοντας μόλις μία νίκη και τέσσερις ήττες στο ξεκίνημα της σεζόν.

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