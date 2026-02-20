Νέος πρόεδρος της Επιτροπής Αθλητών της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής εξελέγη ο Πάου Γκασόλ, έπειτα από τη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο.
