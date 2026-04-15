Με δραματικές τοποθετήσεις από τον εισαγγελέα και παρουσία των θυγατέρων του θρυλικού Αργεντινού ποδοσφαιριστή, ξεκίνησε στα δικαστήρια του Σαν Ισίδρο της Αργεντινής η νέα δίκη των επτά επαγγελματιών υγείας που φέρονται να ευθύνονται για τον θάνατο του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα τον Νοέμβριο του 2020.

«Ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα δολοφονήθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2020 σε ένα σπίτι στη συνοικία Σαν Αντρές, στο Μπεναβίδες, Τίγκρε. Ναι, δολοφονήθηκε», ήταν η πρώτη φράση με την οποία ο δικηγόρος Φερνάντο Μπουρλάντο, εκπρόσωπος των Ντάλμα και Τζιανίνα Μαραντόνα, άνοιξε τη συζήτηση ενώπιον του τριμελούς δικαστηρίου.

