Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσεφέριν, και ο πρόεδρος της CONCACAF, Βίκτορ Μονταλιάνι, ζήτησαν την να γίνει έλεγχος στα οικονομικά αποθεματικά της FIFA από ανεξάρτητη αρχή και παράλληλα πρότειναν τη διανομή 2,1 δισ. δολαρίων στις 211 ομοσπονδίες-μέλη της!

Πρόκειται για τα… απόνερα της μεγάλης διαμάχης μετά το σχέδιο FIFA Forward Enterprise που εντέλει εγκαταλείφθηκε.

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