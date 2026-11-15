Ο Τάσος Δουβίκας μέσω συνέντευξης που έδωσε στο κανάλι της Κόμο, αναφέρθηκε (μεταξύ άλλων) στο οικογενειακό κλίμα που επικρατεί στον ιταλικό σύλλογο, τον ερχομό του παιδιού του και τις τελευταίες του εμφανίσεις που τον έχουν κάνει πρώτο σκόρερ (μέχρι στιγμής) στο φετινό Champions League.

«Το να βρίσκομαι εδώ είναι σαν να είμαι μέλος μιας οικογένειας», είπε ο διεθνής Έλληνας επιθετικός.

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