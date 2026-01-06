Μπορεί η Κόμο να ξεκίνησε την χρονιά με στόχο να πετύχει μία άνετη παραμονή, ωστόσο, η «αυλαία» του πρώτου γύρου την βρίσκει – προσωρινά – στην 4η θέση, επιβεβαιώνοντας την εκπληκτική της πορεία με μία ακόμη νίκη, στην οποία συνέβαλλε τα μέγιστα ο Τάσος Δουβίκας!

Απέναντι στην ουραγό Πίζα, που σε κάθε ματς παίζει… την ύπαρξή της, η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας πήρε σπουδαίο «διπλό» με 3-0, στην αναμέτρηση με την οποία ξεκίνησε η 19η αγωνιστική της Serie A.

Πλέον, μετά την εξέλιξη αυτή, κανένα όνειρο δεν είναι απαγορευμένο για τους παίκτες και το τιμ της Κόμο, σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή σε κάποιο από τα ευρωπαϊκά Κύπελλα της ερχόμενης περιόδου!

Ο Τάσος Δουβίκας ήταν σ’ ένα ακόμη ματς στο αρχικό σχήμα των νικητών (έπαιξε σε όλο το ματς), σφραγίζοντας την εξαιρετική του εμφάνιση (18η συμμετοχή) με δύο γκολ (έφτασε τα 6 στο πρωτάθλημα). Το πρώτο στο 76ο λεπτό και με το οποίο – επί της ουσίας – οι φιλοξενούμενοι «κλείδωσαν» το «τρίποντο» και το δεύτερο στο 90’+6 με πέναλτι.

Οι γηπεδούχοι είχαν την ευκαιρία να ξαναμπούν στο ματς στο 85′, αλλά ο Ενζολά νικήθηκε από τον Μπουτέζ στο πέναλτι που εκτέλεσε.

Τα αποτελέσματα:

Πίζα-Κόμο 0-3

(68′ Περόνε, 76′,90’+6μ πέν. Δουβίκας)

Λέτσε-Ρόμα 19:00

Σασουόλο-Γιουβέντους 21:45

Μπολόνια-Αταλάντα 7/1

Νάπολι-Βερόνα 7/1

Λάτσιο-Φιορεντίνα 7/1

Πάρμα-Ίντερ 7/1

Τορίνο-Ουντινέζε 7/1

Κρεμονέζε-Κάλιαρι 8/1

Μίλαν-Τζένοα 8/1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 18 αγώνες)

Ίντερ 39 -17αγ.

Μίλαν 38 -17αγ.

Νάπολι 37 -17αγ.

Κόμο 33 -19αγ.

Γιουβέντους 33

Ρόμα 33

Μπολόνια 26 -17αγ.

Αταλάντα 25

Λάτσιο 24

Σασουόλο 23

Τορίνο 23

Ουντινέζε 22

Κρεμονέζε 21

Πάρμα 18 -17αγ.

Κάλιαρι 18

Λέτσε 17 -17αγ.

Τζένοα 15

Βερόνα 12 -17αγ.

Φιορεντίνα 12

Πίζα 12 -19αγ.