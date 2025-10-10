«Ο Φάμπρεγκας είναι ο προπονητής που πάντα ονειρευόμουν να έχω. Ξέρουμε και οι δύο ότι χρειάζεται πολλή δουλειά για να φτάσεις στην επιτυχία. Είμαι φιλόδοξος και γι’ αυτό μου αρέσει πολύ».

Αυτό δήλωσε μεταξύ άλλων ο Τάσος Δουβίκας σε συνέντευξη που παραχώρησε στο κανάλι You Tube Lega της Serie A.

Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός της Κόμο μίλησε επίσης για:

Την πόλη του Κόμο: «Είναι πανέμορφη, εγώ και η σύντροφός μου έχουμε γυρίσει πολύ, αλλά νομίζω ότι αυτή η πόλη είναι η ομορφότερη στην Ιταλία. Έχει κοινά με τα ελληνικά νησιά».

Την ατμόσφαιρα στην ομάδα: «Αισθανόμαστε σαν οικογένεια, αυτό είναι σημαντικό γιατί πας στην προπόνηση κάθε πρωί με διάθεση και αυτό είναι καθοριστικό για να δουλεύεις. Στο γήπεδο υπάρχει ωραία ατμόσφαιρα και όλοι παίζουμε ο ένας για τον άλλον».

Την Serie A: «Πιστεύω ότι είναι το πιο δύσκολο πρωτάθλημα. Κάθε αγώνας και μία μάχη, γι’ αυτό πρέπει να είσαι κατάλληλα προετοιμασμένος. Το επίπεδο των ομάδων είναι υψηλό…».

Τα ίνδαλμα του: «Ο Ρονάλντο το “φαινόμενο”. Δεν πρόλαβα να δω πολλά από αυτόν αγωνιζόμενος, όμως έχω δει πολλά βίντεο και είναι σαν να τον έχω δει να παίζει. Είναι το ίνδαλμά μου και πάντα προσπαθώ να μάθω πράγματα από αυτόν».

Τους στόχους του: «Για εμένα οι στόχοι της ομάδας είναι πιο σημαντικοί. Ελπίζω να φτάσουμε ψηλά στη βαθμολογία και εγώ να γίνομαι καλύτερος κάθε μέρα. Πιστεύω ότι, εάν συνεχίσουμε έτσι, θα μπορέσουμε να παλέψουμε για μία θέση στη Ευρώπη».