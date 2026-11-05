Ο Τάσος Δουβίκας στρέφει πάνω του τα φώτα και συνεχίζει να εντυπωσιάζει με την Κόμο στο Champions League. Η ιταλική ομάδα πέρασε από τη Γαλλία με το επικό 9-1 επί της Λανς, με τον Έλληνα διεθνή επιθετικό να πετυχαίνει τρία γκολ και να προσθέτει μία ασίστ στο ενεργητικό του.

Με τα γκολ αυτά έφτασε τα έξι και ηγείται του πίνακα των σκόρερ, ενώ τον ακολουθούν με 5 ο Χάαλαντ της Μάντσεστερ Σίτι και ο Τρεσόλντι της Μπριζ.

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