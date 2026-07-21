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Παίκτης της Πόρτο είναι κι επίσημα πλέον ο Χουάνγκ Ιν-μπομ.

Ο πρώην μέσος του Ολυμπιακού (2022-23), λίγες ημέρες, μετά την παρουσία του στο Παγκόσμιο Κύπελλο με την εθνική ομάδα της Νότιας Κορέας, ανακοινώθηκε από τους «δράκους», υπογράφοντας μαζί τους τριετές (2+1) συμβόλαιο συνεργασίας.

Την περασμένη σεζόν ο 29χρονος διεθνής άσος αγωνίστηκε στη Φέγενορντ, έχοντας ένα γκολ και πέντε ασίστ σε 24 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ στο Μουντιάλ είχε ένα τέρμα και μία τελική πάσα.

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