Σημαντικό αγωνιστικό πλήγμα υπέστη η Dubai BC, καθώς θα στερηθεί τις πολύτιμες υπηρεσίες του Αλέκσα Αβράμοβιτς, για … ασυνήθιστο λόγο.

Σύμφωνα με το Arenasport και τον Σέρβο σχολιαστή, Έντιν Άβντιτς, ο Σέρβος γκαρντ τραυματίστηκε στο γόνατο επειδή ο φυσικοθεραπευτής της ομάδας, του τράβηξε υπερβολικά το πόδι κατά τη διάρκεια διατάσεων!

Η διάρκεια της απουσίας του Σέρβου γκαρντ τοποθετείται στους δύο με τρεις μήνες!

Ο Αβράμοβιτς υπέγραψε φέτος το καλοκαίρι με την ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η οποία εξαγόρασε το συμβόλαιό του από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας.