Ο προπονητής της Νάπολι, Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, τιμωρήθηκε με αποκλεισμό δύο αγωνιστικών και πρόστιμο 10.000 ευρώ, για υβριστικά σχόλια και επιθετική στάση απέναντι στους διαιτητές μετά το ισόπαλο 3-3 της Νάπολι με τη Ρόμα το Σάββατο.

Ο Αλέγκρι αποβλήθηκε μετά το γκολ του Λεονάρντο Μπαλέρντι, με το οποίο ισοφάρισε η Ρόμα, καθώς πίστευε ότι υπήρξε φάουλ και αντέδρασε με θυμό όταν το VAR επιβεβαίωσε το γκολ.

Ο Ιταλός προπονητής της Νάπολι πρόκειται να χάσει τους αγώνες της Serie A με τη Μόντσα την Τετάρτη και τη Γιουβέντους την Κυριακή, καθώς η ομάδα του, η οποία βρίσκεται στην 10η θέση της κατάταξης, αναζητά την ανάκαμψη. Να σημειωθεί ότι η Νάπολι μετράει μια νίκη στους τέσσερις τελευταίους αγώνες πρωταθλήματος.

Ο Αλέγκρι εξύβρισε τους διαιτητές του αγώνα και στα αποδυτήρια, «υιοθέτησε μια επιθετική στάση προς έναν διαιτητή της αντίπαλης ομάδας», ανέφερε η πειθαρχική αρχή σε απόφαση που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του πρωταθλήματος.

Τα παραπτώματα σημειώθηκαν από τον τέταρτο διαιτητή, Λούκα Σάκι και τον διαιτητή Αντρέα Κολόμπο, και αργότερα από αξιωματούχους της ομοσπονδιακής εισαγγελίας», ανέφερε ο αθλητικός δικαστής.

Ο Αλέγκρι σε συνέντευξη μετά τον αγώνα αρνήθηκε ότι έβρισε τους διαιτητές του αγώνα. «Ο τέταρτος διαιτητής κάλεσε τον διαιτητή και με απέβαλε, αλλά δεν είπα απολύτως τίποτα», δήλωσε στο DAZN Italia.