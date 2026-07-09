Ο αμυντικός της Αγγλίας, Τζάρελ Κουάνσα, τιμωρήθηκε με δύο αγωνιστικές, μετά την αποβολή του στη νίκη επί του Μεξικού στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Κουάνσα αποβλήθηκε έπειτα από εξέταση της φάσης μέσω VAR, όπου κρίθηκε ότι πραγματοποίησε επικίνδυνο τάκλιν με τις τάπες.

Η Αγγλία εξέταζε το ενδεχόμενο να ασκήσει έφεση, μετά την απόφαση της FIFA να ακυρώσει νωρίτερα στη διοργάνωση την ποινή αποκλεισμού μίας αγωνιστικής που είχε επιβληθεί στον επιθετικό των Ηνωμένων Πολιτειών, Φολάριν Μπάλογκαν.

Πάντως, η ποινή των δύο αγωνιστικών σημαίνει ότι ο Κουάνσα θα απουσιάσει από τον προημιτελικό με τη Νορβηγία, το Σάββατο (11/7) στο Μαϊάμι, καθώς και από έναν πιθανό ημιτελικό, εφόσον η Αγγλία προκριθεί.

Ο 22χρονος στόπερ θα έχει δικαίωμα συμμετοχής, μόνο εφόσον η Αγγλία φτάσει στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.