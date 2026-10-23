Στη λίστα της Marca με τους 100 κορυφαίους ποδοσφαιριστές στον κόσμο για την αγωνιστική περίοδο 2025-’26 συμπεριλαμβάνονται δύο Έλληνες.

Πρόκειται για τους Χρήστο Τζόλη και Βαγγέλη Παυλίδη. Στην κατάταξη της ισπανικής εφημερίδας, ο διεθνής επιθετικός της Άρσεναλ (Τζόλης) κατέλαβε την 68η θέση με 3 βαθμούς. Η διάκριση οφείλεται στις εμφανίσεις του με την Κλαμπ Μπριζ στην οποία έπαιζε μέχρι την περασμένη άνοιξη.

Ο διεθνής επιθετικός της Μπενφίκα (Παυλίδης) κατέλαβε την 76η θέση με 1 βαθμό.

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