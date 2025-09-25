Ο Λιονέλ Μέσι πρωταγωνίστησε στην εμφατική νίκη της Ίντερ Μαϊάμι με 4-0 σκορ επί της Νέας Υόρκης, αποτέλεσμα που ισοδυναμεί με πρόκριση για την ομάδα της Φλόριντα στα πλέι οφ του MLS.

Πιο συγκεκριμένα ο Αργεντινός αστέρας στο εν λόγω ματς είχε δύο γκολ και μία ασίστ, βάζοντας έτσι φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στην άνετη επικράτηση της ομάδας του.

Μάλιστα ο «Pulga» με αυτά τα δύο τέρματα ανέβηκε στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ στο πρωτάθλημα της Βόρειας Αμερικής με 24 τέρματα σε 23 συμμετοχές, ενώ ακολουθεί με 22 γκολ ο επιθετικός των Λος Άντζελες, Ντένις Μπουάνγκα.

Ο Ουρουγουανός Λουίς Σουάρες, που επέστρεψε μετά την τιμωρία του, σκόραρε με πέναλτι, ενώ το σκορ άνοιξε ένας άλλος Αργεντινός, ο Μπαλταζάρ Ροντρίγκεζ.

Η Ιντερ Μαϊάμι βρίσκεται στην τρίτη θέση της Ανατολικής Περιφέρειας, πέντε βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Φιλαδέλφεια, με δύο παιχνίδια να απομένουν στην κανονική σεζόν.

Οσον αφορά στον Μέσι, ο οποίος θα παίξει στα πλέι οφ του MLS για δεύτερη φορά, ε΄΄ιχε σε τρίτο διαδοχικό αγώνα, τουλάχιστον ένα γκολ και μία ασίστ, εδραιώνοντας την υποψηφιότητά του για το βραβείο του MVP για το 2025.