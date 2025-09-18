Στη Σαουδική Αραβία και στην Αλ Ούλα συνεχίζει την καριέρα του ο Ευθύμης Κουλούρης, δείχνοντας από την αρχή την εκτελεστική δεινότητα του.

Ο 29χρονος επιθετικός, ο οποίος πέρυσι αναδείχτηκε πρώτος σκόρερ και MVP του πολωνικού πρωταθλήματος με τη φανέλα της Πόγκον Στσέτσιν, αγωνίζεται πλέον με την νεοφώτιστη στη Β’ κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας Αλ Ούλα και συνεχίζει εντυπωσιακά, σημειώνοντας δύο ακόμη γκολ στην αναμέτρηση με την Αλ Μπουκαρίγια.

Ο Κουλούρης σημείωσε ένα γκολ και έδωσε μία ασίστ στον πρώτο αγώνα απέναντι στην Αλ Γουέχντα, ενώ στην αναμέτρηση με την Αλ Μπουκαρίγια σκόραρε δύο φορές και οδήγησε την ομάδα του στην άνετη νίκη με 3-0.