Ο Τάσος Δουβίκας ήταν ο «εκτελεστής» της «γηραιάς κυρίας» χαρίζοντας με δύο γκολ στο τη μεγάλη νίκη στην ομάδα του με 3-0, στο πιο μεγάλο ματς της 13ης αγωνιστικής της Serie A.

Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός της Κόμο έφτασε τα 8 γκολ στο ιταλικό πρωτάθλημα, αποδεικνύοντας ότι δικαιολογημένα αποτελεί ένα από τα πιο hot ονόματα στην επίθεση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η Κόμο εκμεταλλεύτηκε την αριθμητική της υπεροχή από το 5′, όταν και αποβλήθηκε ο Κολό Μουανί με κόκκινη και με τον διεθνή στράικερ σε μεγάλη βραδιά έφτασε άνετα στη νίκη. Ο Νίκο Πας είχε ανοίξει το σκορ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr