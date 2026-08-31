Με buzzer beater του Λάζαρ Σάμαρτζιτς η Αταλάντα διατήρησε το απόλυτο στο ξεκίνημα της νέας περιόδου στη Serie A. Το γκολ του 24χρονου Σέρβου μέσουστο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων αποδείχθηκε «χρυσό» για τους «μπεργκαμάσκι», που πήραν τη νίκη με 1-0 απέναντι στην Μπολόνια, η οποία μετά την ολοκλήρωση της 2ης αγωνιστικής παραμένει χωρίς βαθμό.

Νωρίτερα, η Ρόμα έκανε… περίπατο στο «Βία ντε Μάρε» απέναντι στη Λέτσε, επικράτησε με 4-0, έχοντας «καθαρίσει» την αναμέτρηση από το πρώτο 45λεπτο όταν και προηγήθηκε με 3-0 χάρις στα δύο γρήγορα γκολ του Μάλεν.

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