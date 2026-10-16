H Μπεσίκτας προηγήθηκε με διαφορά 28 πόντων, αλλά αγχώθηκε μέχρι να επικρατήσει 95-87 της Μπάγερν στην Κωνσταντινούπολη, για να πετύχει την 3η νίκη της στις πρώτες 6 αγωνιστικές της Euroleague.

Οι Τούρκοι του Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς προηγήθηκαν με +28 (67-39) στο 24΄ για να ακολουθήσει ένα απίθανο come back των Γερμανών που με επί μέρους σκορ 36-8 (!) ισοφάρισαν 75-75 στο 34΄!

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