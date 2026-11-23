Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται η Ουτρέχτη του Βασίλη Μπάρκα, με τον Έλληνα τερματοφύλακα να βιώνει μία ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο στον Ολλανδικό σύλλογο.

Η ήττα με 3-2 από την Καμπούρ μέσα στην έδρα της ήταν η τρίτη συνεχόμενη για την ομάδα και αύξησε κατακόρυφα τον προβληματισμό για την αγωνιστική εικόνα. Η απογοήτευση των φιλάθλων ήταν τόσο μεγάλη που μετατράπηκε σε έντονες αντιδράσεις με την κατάσταση να ξεφεύγει όταν ένα καπνογόνο έπεσε στον αγωνιστικό χώρο πολύ κοντά στον Μπάρκα.

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