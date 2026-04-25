Η Άρσεναλ επικράτησε 1-0 της Νιούκαστλ στο Λονδίνο και επέστρεψε στην κορυφή της Premier League, εκμεταλλευόμενη το γεγονός ότι η Μάντσεστερ Σίτι αγωνιζόταν στον ημιτελικό του Κυπέλλου Αγγλίας με τη Σαουθάμπτον.

Μετά τις διαδοχικές ήττες από Μπόρνμουθ και Σίτι που της κόστισαν προσωρινά την πρώτη θέση, η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα αντέδρασε και πήρε ένα πολύτιμο τρίποντο, έστω και χωρίς να εντυπωσιάσει. Το γκολ του Έζε μόλις στο 10’ έκρινε την αναμέτρηση, σε ένα παιχνίδι όπου οι «κανονιέρηδες» έδειξαν νευρικότητα και δυσκολεύτηκαν να «καθαρίσουν» το αποτέλεσμα.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr