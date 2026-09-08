Ο Κιλιάν Εμπαπέ μίλησε εν όψει της αναμέτρησης με την Ίντερ (8/9, 22:00, Magenta Sport 3) για την πρεμιέρα του Champiοns League και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στον αποκλεισμό της εθνικής Γαλλίας από την μετέπειτα παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία στον ημιτελικό του Μουντιάλ 2026.

«Ήταν δύσκολο. Το πιο δύσκολο… Δεν ξέρω. Γιατί έχω χάσει έναν τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου και έναν τελικό Champions League. Αλλά νομίζω ότι ήταν ένα πολύ καλό τουρνουά για την χώρα, χάρη στην εικόνα που προβάλαμε. Δεν μπορείς πάντα να κερδίζεις το Παγκόσμιο Κύπελλο, επειδή δεν είναι πάντα δυνατό. Αλλά πάντα έχουμε μια δίψα για νίκη. Την ημέρα που χάνεις αυτή την δίψα, τελειώνει», είπε.