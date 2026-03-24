Ο Κιλιάν Εμπαπέ διέψευσε τα δημοσιεύματα σχετικά με τη σοβαρότητα του τραυματισμού του στο αριστερό γόνατο, που έχει περιορίσει τον χρόνο συμμετοχής του το τελευταίο διάστημα με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

«Το γόνατό μου είναι καλά. Βελτιώνεται», δήλωσε τη Δευτέρα (23/3), σε εκδήλωση στη Γαλλία και πρόσθεσε:

«Πηγαίνει αρκετά καλά, και ξέρω ότι έχουν ειπωθεί πολλά γύρω από αυτό, ακόμη και κάποια ανακριβή πράγματα. Έτσι είναι η ζωή ενός αθλητή υψηλού επιπέδου. Είμαστε συνηθισμένοι στο να λέγονται πράγματα χωρίς επιβεβαίωση ή χωρίς πραγματική βάση».

Ο 27χρονος πέρασε ως αλλαγή στα δύο πιο πρόσφατα παιχνίδια της Ρεάλ Μαδρίτης. Ήρθε από τον πάγκο στη νίκη με 3-2 επί της Ατλέτικο Μαδρίτης για τη La Liga την Κυριακή (22/3), αλλά και στο 2-1 μέσα στην έδρα της Μάντσεστερ Σίτι, στις 17 Μαρτίου, στη ρεβάνς της φάσης των «16» του UEFA Champions League.

Η τελευταία του συμμετοχή ως βασικός ήταν στις 21 Φεβρουαρίου. Σε 24 αγώνες πρωταθλήματος τη φετινή σεζόν, μετράει 23 γκολ και 4 ασίστ.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2018 βρίσκεται κανονικά στην αποστολή της Εθνικής Γαλλίας για τα προσεχή φιλικά στις Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι στη Βραζιλία (26 Μαρτίου), και την Κολομβία (29 Μαρτίου).