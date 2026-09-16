Από το βράδυ της Τρίτης (15/9), τρεις παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης—ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο Βινίσιους Τζούνιορ και ο Ιμπραήμ Κονάτε—βρίσκονται στο επίκεντρο μια έντονης διαμάχης στην Ισπανία.

Ο λόγος; Φόρεσαν εν μέρει (καλύπτοντας μόνο το πάνω μέρος του κορμού τους) μπλουζάκια που υποστήριζαν τους κατοίκους της Θέουτα καθώς έμπαιναν στον αγωνιστικό χώρο πριν από τον αγώνα Έλτσε – Ρεαλ Μαδρίτης (2-3).

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