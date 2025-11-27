Στην παραδοχή ότι ο Ολυμπιακός με την πίεσή του μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του άγχωσε τη Ρεάλ Μαδρίτης προχώρησε ο μεγάλος πρωταγωνιστής της «βασίλισσας» στο «Γ. Καραϊσκάκης», ο Κιλιάν Εμπαπέ.

Ο Γάλλος αστέρας, ο οποίος με το καρέ τερμάτων, έβαλε την υπογραφή του στη νίκη (4-3) των Μαδριλένων στο Φάληρο, χαρακτήρισε το φινάλε του αγώνα δραματικό, δηλώνοντας παράλληλα χαρούμενος για την προσωπική του εμφάνιση.

Αναλυτικά όσα είπε o Γάλλος αστέρας:

«Ήταν ένα δύσκολο ματς για εμάς, το ξέραμε. Ξεκίνησε δύσκολα, αλλά το γυρίσαμε. Ήταν ένα παιχνίδι box to box. Εγώ ήμουν αποτελεσματικός και είμαι πολύ χαρούμενος που πέτυχε τέσσερα γκολ. Ο Ολυμπιακός όμως δεν παράτησε ποτέ το ματς. Στο τέλος μάλιστα μας πίεσε, το φινάλε ήταν δραματικό σε ένα δύσκολο γήπεδο, αλλά αντέξαμε».