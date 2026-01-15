Ο Αντόνιο Μπλέικνι περιλαμβάνεται ανάμεσα σε 17 καλαθοσφαιριστές που κατηγορούνται για συμμετοχή σε εκτεταμένο σχέδιο χειραγώγησης αγώνων που αφορά διοργανώσεις του NCAA και της Κινεζικής Ομοσπονδίας Μπάσκετ (CBA), σύμφωνα με κατηγορητήριο που δόθηκε στη δημοσιότητα την Πέμπτη στη Φιλαδέλφεια.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το φερόμενο κύκλωμα δρούσε από τον Σεπτέμβριο του 2022 έως τον Φεβρουάριο του 2025, εξαπατώντας στοιχηματικές εταιρείες και μεμονωμένους παίκτες του στοιχήματος. Συνολικά, κατονομάζονται 20 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων παίκτες που φέρονται να συμφώνησαν να επηρεάζουν αγώνες έναντι χρηματικών ανταλλαγμάτων, αλλά και άτομα που τοποθετούσαν μεγάλα στοιχήματα σε χειραγωγημένα αποτελέσματα.

Σύμφωνα με το ABC News, επιρρίπτεται στους Μάρβες Φέρλι και Σέιν Χένεν ότι προσέγγισαν και στρατολόγησαν τον Μπλέικνι, ο οποίος σήμερα αποτελεί βασικό μέλος της Χάποελ Τελ Αβίβ. Ο Αμερικανός γκαρντ, πρώην All-American στο κολεγιακό πρωτάθλημα και κορυφαίος σκόρερ στο CBA, θα κληθεί πια να αποδείξει στο δικαστήριο ότι δεν ισχύει πως έλαβε προσφορές δωροδοκίας για να είχε μειωμένη απόδοση σε συγκεκριμένους αγώνες.

